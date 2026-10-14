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Giriş Tarihi: 14.10.2026 22:01

Sarıyer'de sağanak su baskınına neden oldu: Elektrikler kesildi!

Sarıyer Ayazağa’da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle birçok mahallede su baskınları yaşandı. Yağış nedeniyle bölgede elektrikler kesilirken, karanlıkta kalan mahallelerde vatandaşlar sokağa çıktı.

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İHA
Sarıyer’de sağanak su baskınına neden oldu: Elektrikler kesildi!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa'da şiddetli sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokakları kaplayan yağmur suları nedeniyle yollar adeta dereye döndü. Birçok mahallede yaşanan su baskınları, araç ve yaya ulaşımını güçleştirdi.

ELEKTRİKLER KESİLDİ, MAHALLELİ SOKAĞA ÇIKTI

Su baskınlarının yaşandığı bölgede yağış nedeniyle elektrik kesintileri de meydana geldi. Elektriklerin kesilmesiyle mahalleler tamamen karanlıkta kaldı. Su baskınları ve kesintilerin ardından mahalle sakinleri sokağa çıktı.

Yolları kaplayan sular ve elektrik kesintileri nedeniyle bölgede yaşam zorlaşırken, sağanağın etkilediği mahallelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#İSTANBUL #SARIYER
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Sarıyer'de sağanak su baskınına neden oldu: Elektrikler kesildi!
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