Sarıyer’de şüpheli ölüm! Eve gelen 16 yaşındaki kızı annesini hareketsiz halde buldu: 5 ay önce mide küçültme ameliyatı olmuş...

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Kartav'ın ameliyatın ardından sık sık rahatsızlandığı, ambulansla ve kendi imkanlarıyla tedavi için hastaneye gittiği öğrenildi. Adli doktor tarafından yapılan incelemelerde Kartav'ın ölümü şüpheli bulundu. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Kartav'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Savcılık şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı.