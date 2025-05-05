Haberler Yaşam Haberleri Sarıyer’de yol çöktü Ayazağa mahallesinin suyu kesildi: Tankerden su bekleme görüntüsü 90’lı yılların İstanbulunu anımsattı
Giriş Tarihi: 5.5.2025 11:20 Son Güncelleme: 5.5.2025 11:26

Sarıyer’de yol çöktü Ayazağa mahallesinin suyu kesildi: Tankerden su bekleme görüntüsü 90’lı yılların İstanbulunu anımsattı

İstanbul Sarıyer'de çöken yol nedeniyle Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatılmıştı. Yol çökmesinin ardından Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesilirken, vatandaşların tankerden su almak için sıraya girdiği görüldü. Tankerden su bekleme görüntüsü 90’lı yılların İstanbulunu anımsattı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sarıyer’de yol çöktü Ayazağa mahallesinin suyu kesildi: Tankerden su bekleme görüntüsü 90’lı yılların İstanbulunu anımsattı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak semtinde yaşanan yol çökmesi, her anlamda bölgede bulunan vatandaşları mağdur etti. Bir inşaat sahasının hemen yanında bulunan yolda yaşanan çökmenin ardından Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

SU KESİLDİ, MAHALLEYE TANKER GELDİ

Çökmenin ardından zarar gören altyapı nedeniyle Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi. Vatandaşlara üç kez suyun geri geleceğine dair bilgilendirme mesajı atılmasına rağmen CHP'li Sarıyer Belediyesi, mahalleye su tankeri gönderdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Mahalleli su alabilmek için kuyrukta beklerken görüntüler, 90'lı yılların İstanbul'unu anımsattı. Sıra bekleyerek su ihtiyacını karşılayan vatandaşlar İBB'ye, CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne ve İSKİ'ye tepki gösterdi. Çökme olayından sonra susuz kalan Ayazağa mahallesi sakinleri arızanın kısa sürede yapılıp sularının verilmesini istediler.

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Sarıyer’de yol çöktü Ayazağa mahallesinin suyu kesildi: Tankerden su bekleme görüntüsü 90’lı yılların İstanbulunu anımsattı
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