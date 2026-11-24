Uskumruköy Mahallesi'nde 22 Kasım akşamı dişi aslan görüldüğüne ilişkin İlçe Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunulmuştu. İhbarın ardından durum Milli Parklar Müdürlüğü ve Sarıyer Zabıta Müdürlüğüne bildirilmiş, ilgili ekipler bölgede çalışma başlatmıştı. Arama çalışmaları kapsamında çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alınmış, jandarma asayiş timleri tarafından bölgede güvenlik tedbirleri uygulanmıştı. Ayrıca çevrede yaşayan vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunulmuştu. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, genişletilen arama çalışmaları nedeniyle Belgrad Ormanı'nın yaya ve araç giriş çıkışları geçici olarak durdurulmuştu.





GÜNLÜK YAŞAM NORMALE DÖNDÜ

Jandarma ekipleri, Sarıyer'de aslan görüldüğüne yönelik ihbarın ardından bölgede güvenlik önlemlerini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda tedbir alan ekipler, olası yeni ihbarlara karşı bölgede hazır bekliyor. Ekipler, çevredeki hareketliliği takip ederek güvenlik kontrollerini sürdürüyor. Öte yandan, ihbarın ardından yürütülen arama ve güvenlik çalışmaları kapsamında bir süreliğine yaya ve araç girişine kapatılan Belgrad Ormanı yeniden vatandaşların kullanımına açıldı. Giriş ve çıkışların yeniden serbest bırakılmasıyla birlikte ormana gelen vatandaşlar ziyaretlerini gerçekleştirebiliyor. Ormanın yeniden açılmasına rağmen jandarma ekiplerinin bölgedeki tedbir amaçlı bekleyişi devam ediyor. Ekipler, aslanın bulunduğuna ilişkin yeni bir ihbar gelmesi ihtimaline karşı belirlenen noktalarda güvenlik önlemlerini sürdürüyor.





KORKU İKLİMİ DEVAM EDİYOR

Uskumruköy'de 45 yıldır ikamet ettiğini belirten Fatih keskin, bölgede aslan bulunduğuna ilişkin iddiaların kendilerinde tedirginlik yarattığını söyledi. Yetkililerin bölgede aslan olduğuna dair somut bir bulguya rastlanmadığını açıklamasına rağmen endişelerinin tamamen geçmediğini ifade eden Keskin "Ben 45 senedir burada yaşıyorum. Böyle bir olayla ilk defa karşılaşıyoruz. Aslanın olmadığını söylüyorlar ama insan yine de ister istemez insan tedirgin oluyor. Özellikle torunlarım çok korkuyor. Dışarı çıkarken sürekli dikkat ediyoruz, çocukları da mümkün olduğunca yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Onlar da aslanın nerede olduğunu, tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağını soruyor. Biz de yetkililerin açıklamalarını takip ediyoruz. İnşallah böyle bir şey yoktur ve bu tedirginlik bir an önce sona erer." dedi.