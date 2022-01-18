Sarıyer’e PTT müjdesi

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun Sarıyerlilerden gelen taleplere, devlet kademesi ile işbirliği halinde çözümler üretmeye devam ediyor. Bugüne dek pek çok konuda devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak çalışan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, bu kez de PTT Genel Müdürlüğü ile mesai yaparak Pınar Mahallesi, Rumeli Kavağı ve Bahçeköy'e müjdeli haberler verdi.



PTT Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok ve PTT İstanbul Başmüdürü Selahattin Ekinci ile istişareler sonucunda Pınar Mahallesi ve Rumeli Kavağı'na PTT şubesi açılması, Bahçeköy'de haftanın 2 günü çalışan PTT Şubesinin hafta içi her gün mesai yapması konusunda karar kılındı.





Konuyla ilgili açıklamada bulunan AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, "Bir süreden beri Rumeli Kavağı, Bahçeköy ve Pınar Mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımız, PTT hizmetlerine erişim güçlüğü yaşadıklarını her platformda ifade etmekteydiler. Konuyu çözmek üzere istişarelerde bulunduğumuz PTT Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Tok ve PTT İstanbul Başmüdürü Selahattin Ekinci, fizibilite çalışmalarının ardından bölgelerimizin halkına bu hizmeti daha da erişebilir kılmak adına gerekeni yapacaklarını ifade ettiler. Kendilerine Sarıyerliler adına teşekkür ediyor, bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.