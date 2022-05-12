Şarkıcı Metin Şentürk’ten Fuat Oktay’a iltifat: Pırıl pırıl görünüyorsunuz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şarkıcı Metin Şentürk'ü kabul etti | Video





Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Şentürk, kendisini kabul etmesi ve sanatçılara verdiği destek dolayısıyla Oktay'a teşekkür etti. Oktay'a "pırıl pırıl göründüğünü" söyleyen Şentürk'ün esprisi, gülüşmelere neden oldu. Bunun üzerine Oktay da Şentürk'e gayet şık olduğunu belirtti.