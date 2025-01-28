Sata sata bitiremedi! CHP’li Kırgöz yine satıyor: Dikili Belediyesi 14 taşınmazı daha satışa çıkardı

BELEDİYENİN KASASINA 24 MİLYON LİRA KAYNAK AKTARILACAK

Büyüklükleri 390,07 metrekare ile 4 bin 436.45 metrekare arasında değişen taşınmazlar 400 bin lira ile 2 milyon 410 bin lira arasında değişen muhammen bedellerden satışa çıkacak.