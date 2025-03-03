Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Maltepe İlçesi Başıbüyük Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan ve uyuşturucu maddelerin saklandığı bir adrese operasyon düzenledi. H.İ.Ö. (25), E.Ç. (24) ve E.B.Ç. (17) isimli üç kişi yakalanarak gözaltına alındı. E.B.Ç.'nin üzerinde beş parça halinde satışa hazır vaziyette toplam 8.3 gram uyuşturucu madde bulundu.

Üç suç ortağının "Zula Yeri" olarak kullandıkları adreste yapılan aramalarda 127 parça halinde yine satışa hazır halde toplamda 536 gram Marihuana maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 830 lira nakit para, 21 mermi ve yine uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı tespit edilen üç cep telefonu ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından haklarında yasal işlem yapılan ve adliyeye sevk edilen üç suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.