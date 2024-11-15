Savaş mağduru Ukraynalı çocuklar Dokuma Parkı gezdi

Antalya tatili kapsamında kentin önemli noktalarını gören çocuklar, Kepez Belediyesinin daveti üzerine DokumaPark'ı ziyaret etti.Ukraynalı çocuklar, Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Evrim Yalçın'ın rehberliğinde park alanındaki kültür, sanat ve eğitim tesislerini gezdi.

Yaşları 13 ile 17 arasında değişen 45 çocuk, ilk olarak Anadolu Oyuncak Müzesi'ne ziyarette bulundu. Ardından Bir Zamanlar Antalya Müzesi'ne geçen çocuklar, burada kent tarihi hakkında bilgi edindi. Daha sonra Ukraynalı konuklar, Kepez Açık Hava Müzesi, Şehitler Müzesi, Modern Sanatlar Galerisi ve Antalya Araba Müzesi'ni ziyaret ederek, Dokuma Park gezisini noktaladı.