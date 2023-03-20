Savaş uçağı motoruna adım adım ilerliyoruz

Eskişehir'de kurulu TUSAŞMotor Sanayii AŞ(TEI) Genel MüdürüProf. Dr. MahmutFaruk Akşit, TürkHavacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) tarafından yürütülenve Türkiye'nin en önemli teknolojigeliştirme projesi olan MilliMuharip Uçak'ın (MMU) yerlimotoruna giden yolda, geliştirdikleriTEI-TF6000 ve TEI-TF10000motorlarının birer basamak olacağınıbildirdi. Akşit şu bilgileriverdi:Küçük ölçekli de olsa birsavaş uçağı motoru. Tamamenözgün olarak TEI tarafından tasarlanıpgeliştirildi. Milli MuharipUçak için teknolojinin en üstnoktasında bir motor isteniyor.Dünyanın en gelişmişmotorlarındanbiri olacak.Adım adım gidiyoruz.TEI-TF6000 veTEI-TF10000 bizim içinöğrenme motorlarıdır. TEITF6000ve TEI-TF10000 motorları,Milli Muharip Uçak'ın motorunagiden yolda birer basamak.Ekibimize ciddi özgüven kazandırdı.Artık, Milli Muharip Uçak'ınmotorunu Türkiye'de yapabileceğimizibiliyoruz.Bu motor hem Kızılelma'dahem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiğiİHA olan Anka-3'te, gerekirsehızlı milli hücumbotlarda çokyönlü kullanılabilecek. MMU'nunmotoru için TEI'nin 200'ü aşkınmühendisi çalışıyor.Parça imalatları devamediyor. Aksesuvarlarının bazılarınıntedarikinde sorun yaşadık. Biraksilik olmazsa yaz sonu, sonbahargibi motorumuzu çalıştırmayıhedefliyoruz.TEI-TS1400 motoru, Gökbeyile ilk insanlı uçuş öncesi tümolgunlaşma testlerini başarıylageçti. İlk iki motorumuzuTUSAŞ'a insanlı uçuş için teslimedeceğiz. İnşallah önümüzdekibirkaç ay içerisinde Gökbey helikopterimizikendi motorumuzla,tamamen yerli ve milli olarakgökyüzünde görmeyi umut ediyoruz.