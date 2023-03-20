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Giriş Tarihi: 21.3.2023

Savaş uçağı motoruna adım adım ilerliyoruz

Savaş uçağı motoruna adım adım ilerliyoruz
Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen ve Türkiye'nin en önemli teknoloji geliştirme projesi olan Milli Muharip Uçak'ın (MMU) yerli motoruna giden yolda, geliştirdikleri TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 motorlarının birer basamak olacağını bildirdi. Akşit şu bilgileri verdi:



Küçük ölçekli de olsa bir savaş uçağı motoru. Tamamen özgün olarak TEI tarafından tasarlanıp geliştirildi. Milli Muharip Uçak için teknolojinin en üst noktasında bir motor isteniyor. Dünyanın en gelişmiş motorlarından biri olacak. Adım adım gidiyoruz. TEI-TF6000 ve TEI-TF10000 bizim için öğrenme motorlarıdır. TEITF6000 ve TEI-TF10000 motorları, Milli Muharip Uçak'ın motoruna giden yolda birer basamak. Ekibimize ciddi özgüven kazandırdı. Artık, Milli Muharip Uçak'ın motorunu Türkiye'de yapabileceğimizi biliyoruz.



Bu motor hem Kızılelma'da hem TUSAŞ'ın yeni geliştirdiği İHA olan Anka-3'te, gerekirse hızlı milli hücumbotlarda çok yönlü kullanılabilecek. MMU'nun motoru için TEI'nin 200'ü aşkın mühendisi çalışıyor.
Parça imalatları devam ediyor. Aksesuvarlarının bazılarının tedarikinde sorun yaşadık. Bir aksilik olmazsa yaz sonu, sonbahar gibi motorumuzu çalıştırmayı hedefliyoruz.
TEI-TS1400 motoru, Gökbey ile ilk insanlı uçuş öncesi tüm olgunlaşma testlerini başarıyla geçti. İlk iki motorumuzu TUSAŞ'a insanlı uçuş için teslim edeceğiz. İnşallah önümüzdeki birkaç ay içerisinde Gökbey helikopterimizi kendi motorumuzla, tamamen yerli ve milli olarak gökyüzünde görmeyi umut ediyoruz.

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Savaş uçağı motoruna adım adım ilerliyoruz
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