Savaşan Şahinler milli kalkanla korunacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, F-16 savaş uçaklarına yönelik geliştirilen Elektronik Destek Podunun (EDPOD) gerçek radar sistemlerine karşı tüm testleri başarıyla tamamladığını duyurdu. Kacır sosyal medya hesabından TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde geliştirile EDPOD'un başarısına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik altyapıları ve özgün teknolojileri geliştirmeye, 'Tam Bağımsız Büyük Türkiye' için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. F-16 EDPOD, muadili yurtdışı menşeli sistemlerle karşılaştırıldığında savunma teknolojileri alanındaki dışa bağımlılığı azaltmasıyla Türkiye'de elektronik harp (EH) alanında kritik bir yetkinlik kazandırıyor. Öte yandan F-16 EDPOD, görev sonrası analizlerde büyük öneme sahip olan radar temas bilgilerini, konum bilgilerini ve işaretlerini yüksek kapasiteyle kaydedebilme yeteneğine sahip. Ayrıca EDPOD, tespit edilen tehdit bilgileri, anlık olarak belirli veri kanallarıyla diğer silahlı kuvvet unsurlarıyla paylaşılabiliyor.