Savcı kaosuna yalanlama

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz'ın Diyarbakır Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nedim Yaz'ın amcası olduğu ve bu durumun yargı camiasında rahatsızlığa neden olduğu iddialarına yalanlama geldi. AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet Savcısı ile sadece soyadı benzerlikleri olduğunu açıkladı. "Akraba vekil-savcı kaosu" başlığı ile Sözcü'de yayınlanan haberde, Diyarbakır Adliyesi Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Nedim Yaz'ın Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz'ın yeğeni olduğu iddia edildi. Haberde, Hakimler Savcılar Kurulu'nun ilke kararlarına aykırı biçimde kendi memleketinde görev yapması ve amcasının da aynı kentin milletvekili olması yargı camiasında ciddi anlamda rahatsızlığa yol açtığı ifade edildi.

SOY İSİM BENZERLİĞİ

Haberin ardından AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz yazılı bir açıklama yaptı. Mehmet Sait Yaz yaptığı açıklamada, "Akraba vekil-savcı kaosu" başlıklı haberde şahsım hakkında mesnetsiz iddialar bulunmaktadır. Söz konusu haberde hakkımda karalama ve şahsım üzerinden kamuoyu algısı oluşturma amaçlı ifade ve tespitler kullanılarak kişilik haklarıma saldırı mahiyetinde isnatlarda bulunulmuştur. Hakkımdaki isnatlar, hiçbir dayanağı olmayan tamamen asılsız iddialardır. Haberde adı geçen Cumhuriyet savcısı Mehmet Nedim Yaz ile soyadı benzerliğinin dışında hiçbir akrabalık bağım bulunmamaktadır. Ayrıca adı geçen Cumhuriyet savcısının göreve başlaması ve görev yeri değişikliği gibi konularında da hiçbir dahlim söz konusu değildir. Yayınlanan haber ile şahsım kasten ve bilinçli olarak hedef haline getirilmiştir. İnternet sitesinde yayınlanan haberde gerçekleri araştırmadan ve bu konuda bilgisiz olarak aleyhimde kullanılan ifadelerin, iftiraya varan nitelikle açıklamaların yapıldığı ve bu açıklamaların bilinçli ve karalama kampanyası kapsamında yapıldığı, kişilik haklarıma saldırı mahiyetinde yalan yanlış, iftira nitelikli muhtevaya sahip olduğu aşikardır. Hiçbir gerçekliği bulunmayan mesnetsiz bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği, kamuoyuna saygı ile duyurulur" dedi.