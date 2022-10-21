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Giriş Tarihi: 22.10.2022

Savcı müebbet istedi mahkeme beraat verdi

BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Savcı müebbet istedi mahkeme beraat verdi
İstanbul Esenyurt'ta 9 Mart 2021'de birlikte olduğu Kenan Daniş (30) ile tartıştıktan sonra daireden düşerek hayatını kaybettiği iddia edilen bir çocuk annesi Sevcan Demir'in (31) ölümüne ilişkin davada karar açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Daniş'in Demir'in annesini arayarak öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra cinayetin gerçekleştiği aktarıldı. İncelemelerde bir ajanda içinde "Oğlum seni annesiz bırakıyorum affet" yazısı bulunmuş, bilirkişi yazının Demir'e ait olduğunu bildirmişti. Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi dün görülen duruşmada, kesin ve inandırıcı delillerin olmamasını göz önünde bulundurarak Daniş'in beraatine ve tahliyesine karar verdi. Anne Seyran Tosun, "Bu adam kızımı öldüreceğini söylüyor. Yakalanıp ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum" dedi.

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Savcı müebbet istedi mahkeme beraat verdi
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