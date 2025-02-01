Savcılıktan Nevzat Bahtiyar kararına itiraz

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için savcılık, ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmişti. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.