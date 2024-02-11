Şavşat’ta kar 3 metreye ulaştı

Artvin'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesinde, kar kalınlığı ilçe merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaştı. İlçede 3 günlük yağışla, son 20 yılın kar rekoru kırıldı. İtalya'da 2015 yılında düzenlenen 'Cittaslow Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' unvanı verilen Artvin'in Şavşat ilçesinde 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3 metreye ulaştı. Otomobiller kara gömüldü, eğitime ara verildi. Kent merkezindeki kar yağışı nedeniyle şehir sakinleri zor anlar yaşadı. Şehir merkezinde ise kar kalınlığı bir metreye ulaştı. Yoğun yağan karın keyfini her zamanki gibi çocuklar çıkardı. Uzun bir süre sonra çok yoğun gerçekleşen kar yağışı vatandaşlarda da şaşkınlık oluşturdu. İlçede yaşayan Soner Dursun isimli bir sakin, "Şavşat'a yıllardır böyle bir kar yağmamıştı" dedi.