Şavşat’ta son 20 yılın kar rekoru yaşandı! “Yıllardır böyle kar yağmamıştı”

'ŞAVŞAT'TA BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİK'

Şavşat'a son yılların en büyük karı yağdığını belirten Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Şavşat'ta son 20 yıldan beri böyle bir kar görmedik. Hasta ve yaşlılarımıza ulaşmakta çok güçlük çektik ama olumsuz hava şartlarına rağmen mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz. İlçemizde bir de çok üzücü bir çığ olayı oldu ve bir kardeşimiz rahmetli oldu. Kar yağışının sürmesi nedeniyle çalışmalarında güçlükler yaşandı. Ekiplerimizle birlikte yol açma çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.