Şavşat’ta son 20 yılın kar rekoru yaşandı! “Yıllardır böyle kar yağmamıştı”

Artvin'in Şavşat ilçesi, son günlerde yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı. 3 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 3 metreye ulaştı. Otomobiller kara gömüldü, eğitime ara verildi. Çatılarında biriken yoğun kar nedeniyle birçok ahır ve samanlıklarda çökme yaşandı.
KAR KALINLIĞI 3 METREYE ULAŞTI
İlçede kar nedeniyle ev ve otomobillerin kara gömüldü, ulaşımın yanı sıra elektrik kesintileri de oluştu, enerjide aksamalar yaşandı. Sağlık ekipleri, ulaşımın mümkün olmadığı köylerdeki hastalara AFAD ve belediye ekiplerinin yardımıyla ulaştı. İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları ekipleri de kapanan yolları ulaşıma açmak için seferber oldu. 3 gün durmaksızın yağan kar ile merkezde bir metre, yüksek kesimlerde ise 3 metreye ulaşarak son 20 yılın 'kar rekoru' kırıldı.
'ŞAVŞAT'TA BÖYLE BİR KAR GÖRMEDİK'
Şavşat'a son yılların en büyük karı yağdığını belirten Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, Şavşat'ta son 20 yıldan beri böyle bir kar görmedik. Hasta ve yaşlılarımıza ulaşmakta çok güçlük çektik ama olumsuz hava şartlarına rağmen mağduriyetleri gidermeye çalışıyoruz. İlçemizde bir de çok üzücü bir çığ olayı oldu ve bir kardeşimiz rahmetli oldu. Kar yağışının sürmesi nedeniyle çalışmalarında güçlükler yaşandı. Ekiplerimizle birlikte yol açma çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.