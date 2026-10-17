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Giriş Tarihi: 17.10.2026 21:58

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: "Firmalarımız 2026 yılında 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2026 içinde sektördeki firmalarla 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini bildirdi.

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AA
Savunma Sanayii Başkanı Görgün: Firmalarımız 2026 yılında 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bursa'daki Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'nda sektörde yurt içi firmalara verilen siparişleri değerlendirdi.

2026 içinde firmalarla 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını ifade eden Görgün, yıl sonuna kadar bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti.

Sektördeki ana yükleniciler ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve STM'nin, son üç yılda 16 bini aşkın yurt içi firmayla çalıştığını ve bu firmalara 20 milyar doları aşan sipariş verdiğini aktaran Görgün, bugün yurt içindeki açık sipariş tutarının 13,4 milyar doları aştığı bilgisini paylaştı.

İhracattaki artışın Türkiye'nin genel ihracat artışının belirgin biçimde üzerinde olduğuna işaret eden Görgün, kilogram başına değerin Türkiye ortalamasının 40 katı olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#HALUK GÖRGÜN #TÜRKİYE #ASELSAN #ROKETSAN #TUSAŞ
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