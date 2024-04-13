Sayısal Loto sonuçları 13 Nisan 2024 | Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto 13 Nisan 2024 Cumartesi sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin sonuncusu bugün gerçekleşiyor. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi ile talihli numaraları ile birlikte Joker ve Süper Star da duyuruyor. İşte, 13 Nisan 2024 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!
13 NİSAN 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Haftanın sonuncu Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 13 Nisan 2024 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.
Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla ilgililerine duyuruluyor.
İşte, sayısal loto sonuç sorgulama ekranı;
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.
Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;
Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.
Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.
6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.