Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2024 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.5.2024 21:36 Son Güncelleme: 20.5.2024 21:36

Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2024 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Sayısal Loto 20 Mayıs 2024 2024 Pazartesi sonuçları gündemde. Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada üç defa yapılan çekilişin ilki bugün gerçekleşti. Kazandıran rakamlar MP youtube canlı çekilişi ile talihli numaraları ile birlikte Joker ve Süper Star da duyuruldu. Devreden  ikramiyenin 310 milyon 548 bin TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları şans oyununu severler tarafından sorgulanıyor.  İşte, 20 Mayıs 2024 Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı!

Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2024 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Milli Piyango Online ile Sayısal loto sonuçları yakından takip ediliyor. Sonuçlar www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla şans oyunu severlerle paylaşılıyor. Bugünün talihli numaraları, Joker ve Süper Star MP TV canlı yayın ekranı ile açıklandı. İşte 20 Mayıs Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ile kazandıran şanslı numaralar!

20 MAYIS || SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Haftanın İilk Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 20 Mayıs 2024 Pazartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com ve sabah.com.tr aracılığıyla paylaşıldı.

İşte, kazanan şanslı numaralar;

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.

Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları AÇIKLANDI! 20 Mayıs 2024 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
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