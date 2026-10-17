Sayısal loto sonuçları açıklandı! 17 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Çılgın Sayısal Loto'nun 17 Ekim 2026 tarihli çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından gözler kazanan numaralara, büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığına ve ikramiye dağılımına çevrildi. İşte 17 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları ve bilet sorgulama ekranı.
17 Ekim 2026 Cumartesi Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.
İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları;
39 - 59 - 75 - 85 - 6 - 19
Joker: 84
SüperStar: 7
Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını sorgulayarak çekilişte kazanan numaraları, ikramiye tutarlarını ve biletinizin ikramiye kazanıp kazanmadığını öğrenebilirsiniz. Güncel çekiliş sonuçlarına aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilir, biletinizi kolayca kontrol edebilirsiniz.
Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu.
Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:
-Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
-Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
-Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.