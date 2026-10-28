Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da 28 Ekim 2026 Çarşamba gününün çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin 176 milyon 239 bin 388 TL olarak duyurulduğu çekilişte, kazanan numaralar merak konusu oldu. Kupon sahipleri, açıklanan sonuçları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor.