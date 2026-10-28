Haberler Yaşam Haberleri Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 28.10.2026 21:30 Son Güncelleme: 28.10.2026 21:31

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

Büyük ikramiye heyecanının yaşandığı Çılgın Sayısal Loto'da 28 Ekim 2026 Çarşamba çekilişi sonuçlandı. 176 milyon 239 bin 388 TL'lik ikramiye tutarıyla dikkat çeken çekilişin ardından, kupon sahipleri sonuç ekranına yöneldi. İşte, sayısal loto sonuçları kazandıran numaralar…

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı
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Çılgın Sayısal Loto'da 28 Ekim 2026 Çarşamba gününün çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiyenin 176 milyon 239 bin 388 TL olarak duyurulduğu çekilişte, kazanan numaralar merak konusu oldu. Kupon sahipleri, açıklanan sonuçları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

28 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

28 Ekim 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları;

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 28 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı
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