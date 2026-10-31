Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 31 Ekim 2026 MPİ Online ile Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde heyecan devam ediyor. 31 Ekim 2026 tarihli çekilişe katılanlar, kuponlarında yer alan numaraların sonuçlarla eşleşip eşleşmediğini öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi. İşte, çekilişin kazandıran numaraları, büyük ikramiye tutarı ve ikramiye dağılımına ilişkin detaylar.
30 Ekim 2026 Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.
İşte bugünkü Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 188.932.146 TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar:
7 - 13 - 37 - 52 - 61 - 77
Joker: 89
Süper Star: 41
30 Ekim 2026 günü gerçekleşen çekilişin sonuçlarına aşağıdaki ekran üzerinden erişebilirsiniz:
SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.