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Giriş Tarihi: 5.10.2026 21:29

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 5 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama

5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye bilgileri resmi kanallar üzerinden duyuruldu. Büyük ödülün hangi numaralara isabet ettiği de sonuçların açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 5 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
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5 Ekim Pazartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları açıklandı. Çekilişte belirlenen şanslı numaralar ve ikramiye tutarları belli oldu. Kupon sahipleri, sonuç sorgulama ekranı üzerinden numaralarını kontrol ederek kazandıkları ikramiye tutarını öğrenebiliyor.

5 EKİM ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI!

5 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan şanslı numaralar belli oldu.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları:

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

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ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 5 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama
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