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Giriş Tarihi: 21.10.2026 23:19

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 21 Ekim 2026 Sayısal Loto'da kazandıran rakamlar

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 21 Ekim 2026 Çarşamba akşamı yapılan çekilişin ardından gündeme geldi. 153.969.159 TL'lik büyük ikramiye tutarıyla öne çıkan çekilişte şanslı numaralar belli oldu. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından gözler kazandıran numaralara ve ikramiye dağılımına çevrildi.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı
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Milyonlarca liralık ikramiye umuduyla oynanan Çılgın Sayısal Loto'da haftanın merakla beklenen çekilişi gerçekleştirildi. 21 Ekim 2026 Çarşamba günü yapılan çekilişte kazanan numaralar belli olurken, 153.969.159 TL'lik büyük ikramiye tutarı öne çıktı. Çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve ikramiye bilgilerine odaklandı.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

21 EKİM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO AÇIKLANDI!

21 Ekim 2026 Çarşamba Sayısal Loto sonuçları 21.30 saatinde yapılan çekiliş ile belli oldu.

İşte bugüne ait Sayısal Loto çekişi sonuçları;

8,33,36,53,70,80

Joker: 45

Süper Star: 42

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans oyunu severler, 21 Ekim 2026 günü yapılacak olan bu büyük çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve kesintisiz olarak takip edebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 21 Ekim 2026 Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO İLE İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 21 Ekim 2026 Sayısal Loto'da kazandıran rakamlar
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