Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 17 Eylül 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula

Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği Sayısal Loto sonuçları 17 Eylül Cumartesi akşamı belli olacak. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama işlemlerine başladılar. Merakla beklenen çekiliş canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenecek olup sayılı saatler kaldı. İşte 17 Eylül 2022 Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ve talihli numaralar.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 EYLÜL 2022
Sayısal Loto sonuçları henüz açıklanmadı. Saat 21:30'da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise "millipiyangoonline.com" adresinde olacak.
SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;
Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.
Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.
Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.
SAYISAL LOTO "SEN SEÇ" ÖZELLİĞİ NEDİR?
Çılgın Sayısal Loto'yu kendisi oynamak istemeyen ve kuponların rastgele numaralarla hazırlanmasını isteyen şans oyunu severler kupon alt kısmında yer alan "sen seç" kutucuğunu işaretleyerek 6 numarayı rastgele seçtirebilir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN - HANGİ GÜN?
Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı çekilişi haftalık olarak Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyurulmaktadır.