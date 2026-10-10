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Giriş Tarihi: 10.10.2026 22:05

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 10 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin 10 Ekim 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilen sonuçları açıklandı. Çekilişte belirlenen şanslı numaralar ve ikramiye dağılımı belli olurken, büyük ödülün hangi numaralara isabet ettiği de merak edilen konular arasında yer aldı. İşte 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve kazanan numaralar!

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 10 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
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10 Ekim 2026 Cumartesi günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Şans oyunu oynayanlar, çekilişte çıkan numaraları ve kazananlara göre belirlenen ikramiye miktarlarını sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. İşte 10 Ekim Çılgın Sayısal Loto kazanan numaraları ve ikramiye sonuçları!

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI 10 EKİM 2026

10 Ekim Sayısal Loto sonuçları:

14 - 26 - 35 - 45 - 47 - 57

JOKER 21 + SÜPERSTAR 82

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda İkramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez

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ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE NASIL KAZANILIR?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 10 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama
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