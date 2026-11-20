Adana
'nın Seyhan
ilçesinde scooter sürerken önündeki motosikletin aniden durması sonucu kaza yapan 15 yaşındaki Yusuf Okçu'nun kafasına scooter'ın gidon demiri saplandı. 14 gün süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan çocuk, "Babamın işyerinden çıktım scooter'ıma bindim ve eve gidiyordum. Önümdeki motosiklet ani fren yapınca ona çarptım. 2 ay önce scooter almıştım, merakım vardı ama artık binmem. Kimse de scooter sürmesin, sürerlerse de kask ve dizlik taksınlar" ifadelerini kullandı.
Ameliyata alınan Yusuf'un kafasına saplanan demir parçasını başarılı bir operasyonla çıkaran Beyin Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Akın Vural, "Scooter'ın 6 santimlik demiri kafasına saplanmıştı. Başarılı ameliyatla çıkardık. Hastamızı eski sağlığına kavuşturduk. Son dönemlerde motosiklet, scooter kazaları artmaya başladı. Yeni düzenlemeler yapılmasını istiyoruz" dedi.