Şeb-i Arus’un bu yılki teması ‘Muhabbet Vakti’

MevlanaCelaleddin-i Rumi'nin 751. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin bu yılki teması açıklandı. 2016'dan beri Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan, İrfan, Dostluk, Vuslat temaları ile gerçekleştirilen törenlerin bu yılki teması ise 'Muhabbet Vakti' olarak belirlendi. Her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve bu yıl 751'incisi düzenlenecek olan törenlerde dünyanın birçok yerinden gelen Mevlana dostları Konya'da buluşuyor. 11 gün sürecek törenler boyunca her yıl olduğu gibi bu yıl da hem yurtiçinden hem de yurtdışından misafirler gelecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Sema Ayin-i Şerif dışında türbe önü buluşmaları, üniversiteler tarafından çeşitli paneller, konferanslar, sergiler, konserler, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ve daha birçok etkinlik düzenlenecek.