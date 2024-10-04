Seçil Erzan 4 yeni dava kapsamında hakim karşısında

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera, Fatih Terim'in de aralarında bulunduğu 30'un üzerinde kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan davasında müşteki sayısı her geçen gün artamaya devam ediyor.



4 AYRI DAVA



Seçil Erzan hakkında düzenlenen 4 ayrı iddianame kapsamında hakim karşısına çıkacak. Bu 4 ayrı davanın ilkinde sanık Erzan'ın beraberinde müşteki ve aynı zamandan "Tefecilik" suçundan sanıklar Süleyman Aslan ve Mojtaba Haghani yargılanacak.



SANIKLARDA ARTTI



Diğer dava 3 milyon dolar kaybının olduğunu iddia eden iş insanı Atilla Baltaş da müşteki olarak yer alıyor. Üçüncü davada, Erzan'ın kuzeni Tanın Yılmaz ve eşi Merve Yılmaz müşteki olarak bulunuyor. Son olarak ise dava kapsamında Volkan Bahçekapılı, Mert Zeydanlı ve Ömer Kahraman müşteki, Nur Erkasap ise müşteki-sanık olarak hakim karşısına çıkması bekleniyor.

"ARDA TURAN'IN PARASIYLA ÖDEME YAPTIM"



Erzan ilk olarak Mojtaba Haghani ile Süleyman Aslan'ı dolandırdığı iddialarına yönelik savunma yaptı. Erzan savunmasında, "Süleyman Aslan'a fazladan 3 milyon dolar para ödedim. Süleyman Aslan bana borç verirken 3 senet imzalattı, senetleri geri alamadım. Mojtaba'dan 200 bin dolar para aldım onu da faiziyle geri ödedim. Para bulmak zorunda kaldığım dönemde bu parayı Mojtaba'dan aldım" dedi.



ARDA TURAN'IN PARASINI ONLARA VERMİŞ



Şüpheli-müşteki Mojtaba ve Süleyman Aslan'a fondan bahsetmediğini, onlardan borç olarak aldığını söyleyen Erzan, "Mojtaba para alışverişinden dolayı şubeye çok sık geliyordu. Onlar aldıkları paraları faiz sayıyordu. Süleyman'a Arda Turan'ın parasıyla da ödeme yaptığım oldu" dedi.



ANA DAVAYLA BİRLEŞTİ



Müşteki sanık Mojtaba Haghani ise savunmasında, Erzan'ın kendisine fondan bahsettiğini ileri sürerek "Bazen boşluk oluyor bunu kapatmamız gerekiyor, siz de katılabilirsiniz' dedi. Ben Şeçil hanımın müdür olması ve fon dediği için güvenerek para verdim. 480 bin dolar verdim. 100 bin dolar aldım. Geri kalanı alamadım" dedi. Mahkeme bu dosyanın ana dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi.