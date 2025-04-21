Seçil Erzan davasında tutukluluk devam kararı

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu 30'un üstünde kişiyi dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan eski bankacı Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam ediyor. Davanın tek tutuklu sanığı Seçil Erzan duruşmaya getirildi. Tutuksuz sanıklar Asiye Öztürk, Nazlı Can, Ali Yörük ve Atilla Yörük ile taraf avukatları da mahkemede hazır bulundu.

"SAYENDE EŞİMİ KAYBETTİM"

Duruşmaya müşteki Nuray Şengüler de katıldı. Eşini kanserden kaybeden Nuray Şengüler, elindeki parayı Seçil Erzan'a verdiği için o dönem eşini hastaneye götüremediğini öne sürerek, "Sayenizde ben eşimi de kaybettim. O bir sene hastaneye götüremediğim için" dedi. Müşteki, Nuray Şengüler, en çok kendisinin mağdur olduğunu, beş kuruş parasının kalmadığını belirterek " Eşim elimde can çekişerek öldü. Hastaneye götüremedim. Ama burada suçlu biz sayıldık, hakaretlere biz maruz kaldık" şeklinde konuştu.

SAVCI: TUTUKLULUK DEVAM

Duruşma savcısı, müşteki avukatlarının beyanlarının ardından Fatih Terim'in şoförü olan tanık hakkında zorla getirilme kararı verilmesini ve Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

"8 MİLYON DOLAR DİĞER İNSANLARDA"

Söz verilen Seçil Erzan, "11 Nisan'dan beri tutukluyum. Yargılama sürecinin başından itibaren bir önceki celseye kadar yeterli hukuk desteği almadım. Olayların en başından en sonuna kadar kendime veya başkasına fayda sağlamak için hareket etmedim. Ben dolandırıcı değilim. Anaparasının çok fazlasını iade ettiğim, tamamını ödediğim, tamına yakın ve hiç ödemediğim var. Olaylar devam ederken zenginleşeyim, iyi hayat yaşama amacım hiç olmadı. 8 ay kiramı ödeyemedim bana ihtarname geçildi. Kiram 8 bin liraydı. Dosyadaki toplam zarar 19 milyon dolar. 11 milyon doları ödediğim raporlarda mevcut, 8 milyon dolar diğer insanlarda" şeklinde konuştu.

"BENİM DOLANDIRICI OLDUĞUMU NASIL SÖYLERSİNİZ"

Erzan, "Ödemelerin olması için elimden geleni yapmak istiyorum. Müştekiler burada değil ama dışarı 'Seçil bizi kandırmadı' derler. Beni tahliye ederseniz kimseye zarar vermem. Bu şekilde yaşayamam. Günde beş kere imza atarım. Benim dolandırıcı olduğumu nasıl söyleyebilirsiniz" diyerek tahliyesini talep etti.

ATEŞ VE AYDOĞDU'NUN HTS KAYITLARI İSTENDİ

Müşteki ve sanık avukatlarının beyanlarının tamamlanmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun 1 Eylül 2022 ve 7 Nisan 2023 tarihleri arasındaki HTS ve Baz kayıtların BTK'dan istenmesine, talimat ile alınan ifadelerin SEGBİS kaydının dosyaya yüklenmesine, bankaya müzekkere yazılarak Hakan Ateş, Mehmet Aydoğdu ve Rüya Sağır'ın özlük dosyalarının istenmesin ve tanık olarak davet edilen Fatih Terim'in şoförü Umut Akgöze'nin gündüz olacak şekilde zorla getirilmesine karar verdi.

TUTUKLULUK DEVAM

Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun yönünden müşteki avukatlarının adli kontrol talebini reddeden heyet, yeniden ifade vermeleri için haklarında zorla getirme kararı çıkarılan Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu gibi müştekilerin dinlenmesinden vazgeçilmesine ve Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.