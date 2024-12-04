Sedanur’dan 675 gündür haber yok

Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Sedanur Uludağ 24 Kasım 2022 günü sırra kadem bastı. O günden beri kendisinden haber alınamayan Sedanur Uludağ'ı arama çalışmalarından da bir sonuç çıkmadı. Kaybolduğu günden bu yana aranan Sedanur hakkında en ufak bir ipucuna dahi rastlanmadı.

GÜVENLİK KAMERALARINDA GÖRÜLMÜŞ!

Gazipaşa'da 675 gündür haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili'nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Yapılan arama çalışmalarına rağmen kızlarının izini bulamayan aile, televizyon programına çıkmış ve Sedanur Uludağ'ın dosyası cinayet büroya devredilmişti. Antalya'dan gelen özel bir ekip, Sedanur olayını çözmek için geniş çaplı inceleme başlatmış, Sedanur'un yakınları ve arkadaşları özel ekip tarafından o dönemde ifadeye çağrılmıştı. Genç kızın en son görüldüğü Poyraz Limanı mevkiinde aylar önce yeniden arama başlatılmıştı. Polislere, AFAD ekiplerinin destek verdiği çalışmalarda kadavra köpeği ile bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştirilmesine rağmen çalışmalarda bir ize rastlanmamıştı.

BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Kızından gelecek cevabı bekleyen anne Gülsüm Uludağ, " Sesimi duyuyorsan lütfen çık kızım. Benim dayanacak gücüm kalmadı. Ne olursun, bizi duyuyorsan bize cevap ver. Hepimiz seni bekliyoruz." dedi.Kızının kaybolduğu günden bu yana perişan olduğunu dile getiren baba Cevdet Uludağ, "Kızım sesimi duyuyorsan lütfen bizi bir ara, bir sor. Mutlaka bir şey yap. Bir haber bekliyoruz. hepimiz perişanız. Yani gece uykusu yok, yemenin içmenin tadı tuzu yok. Hayat bomboş. Mutlaka biz senden haber bekliyoruz. Sağ olduğunu bilelim. " diye konuştu.