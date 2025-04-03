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Giriş Tarihi: 3.4.2025 15:09 Son Güncelleme: 3.4.2025 15:14

Sedat Elikara’dan sevindiren haber: Isparta’da sağ salim bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 31 Mart 2025 tarihinde kaybolan 15 yaşındaki Sedat Elikara, günlerdir devam eden arama çalışmalarının ardından Isparta’da sağ salim bulundu.

ABBAS ÇAKAR
Sedat Elikara’dan sevindiren haber: Isparta’da sağ salim bulundu

İddiaya göre, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinden bir arkadaşıyla görüşmek için ayrılan Sedat'tan uzun süre haber alınamamıştı. Ailesinin kayıp başvurusunun ardından polis ekipleri geniş çaplı bir çalışma başlatmıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda Sedat Elikara'nın trenle Eskişehir'e geçtiği tespit edildi. Polisin takibi sonucu Elikara'nın Isparta'da olduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından sağlıklı bir şekilde bulunan genç, gerekli işlemlerin ardından ailesine teslim edilmek üzere koruma altına alındı. Ailesi ve yakın çevresi, günlerdir devam eden belirsizliğin ardından gelen bu güzel haberle büyük sevinç yaşadı.

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Sedat Elikara’dan sevindiren haber: Isparta’da sağ salim bulundu
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