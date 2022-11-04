Sedat Şahin ve kardeşi yeniden yargılanıyor

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, tefeci Kamber Ocaklı'ya yönelik olarak azmettiren sıfatıyla farklı tarihlerde 2 kez 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile Necdet Selimoğlu'na yönelik azmettiren sıfatıyla 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde beraberindeki 6 sanıkla birlikte 2013'de yargılanmıştı. Yerel mahkeme, sanıklardan Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

SEDAT ŞAHİN DAVASINDA SANIKLAR YENİDEN YARGILANIYOR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2014 yılında dosyayı inceleyerek yerel mahkeme hükümlerini onaylarken kesinleşen hükümlere yönelik Ceza Muhakeme Kanunu'nun 311. maddesi gereği hükümlüler lehine yeniden yargılanma istendi. Bu istemin İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında kabul edilmesinin ardından dosyayı inceleyen mahkeme, yeniden yargılama istemlerinin esassız olması sebebiyle dosyaya red kararı verdi. Temyiz edilen dosyanın yeniden Yargıtay'a gelmesi üzerine 1. Ceza Dairesi, incelemeler sonucu yerel mahkeme hükümlerinin bozulmasına karar verdi.

İZMİR'DEKİ CEZAEVİNDEN DURUŞMAYA GELDİ

Yargıtay'ın yerel mahkemenin hükmünü bozması sonucu dosya, bir kez daha İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Sedat Şahin ve beraberindeki 6 sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkmesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sedat Şahin İzmir'de kaldığı cezaevinden getirilirken diğer bazı sanıklar ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

TAHLİYE EDİLEN SEDAT ŞAHİN CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, tefeci Kamber Ocaklı'ya yönelik olarak azmettiren sıfatıyla farklı tarihlerde 2 kez 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile Necdet Selimoğlu'na yönelik azmettiren sıfatıyla 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Sedat Şahin'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak Şahin, aynı mahkemede görülen diğer davada tutuklu olduğundan cezaevinde kalmaya devam edecek.