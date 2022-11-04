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Giriş Tarihi: 4.11.2022 15:27

Sedat Şahin ve kardeşi yeniden yargılanıyor

Suç örgütü lideri Samsun Bafralı Sedat Şahin'in tefeci Kamber Ocaklı ve Necdet Selimoğlu'na yönelik azmettirici sıfatıyla yargılandığı dava Yargıtay'dan döndü. Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin yer mahkeme hükümlerini bozması sonucu tutuklu sanık Sedat Şahin ve kardeşi Nihat Şahin'in de aralarında bulunduğu 7 sanık İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmaya başladı. Duruşmaya İzmir'de kaldığı cezaevinden getirilen Şahin, mahkemece tahliye edildi. Aynı mahkemede görülen diğer davada tutuklu olan Şahin tahliye kararı sonrası cezaevinde kalmaya devam edecek.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Sedat Şahin ve kardeşi yeniden yargılanıyor

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, tefeci Kamber Ocaklı'ya yönelik olarak azmettiren sıfatıyla farklı tarihlerde 2 kez 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile Necdet Selimoğlu'na yönelik azmettiren sıfatıyla 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde beraberindeki 6 sanıkla birlikte 2013'de yargılanmıştı. Yerel mahkeme, sanıklardan Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

SEDAT ŞAHİN DAVASINDA SANIKLAR YENİDEN YARGILANIYOR

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 2014 yılında dosyayı inceleyerek yerel mahkeme hükümlerini onaylarken kesinleşen hükümlere yönelik Ceza Muhakeme Kanunu'nun 311. maddesi gereği hükümlüler lehine yeniden yargılanma istendi. Bu istemin İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında kabul edilmesinin ardından dosyayı inceleyen mahkeme, yeniden yargılama istemlerinin esassız olması sebebiyle dosyaya red kararı verdi. Temyiz edilen dosyanın yeniden Yargıtay'a gelmesi üzerine 1. Ceza Dairesi, incelemeler sonucu yerel mahkeme hükümlerinin bozulmasına karar verdi.

İZMİR'DEKİ CEZAEVİNDEN DURUŞMAYA GELDİ

Yargıtay'ın yerel mahkemenin hükmünü bozması sonucu dosya, bir kez daha İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Sedat Şahin ve beraberindeki 6 sanığın yargılanmasına İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlandı. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkmesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sedat Şahin İzmir'de kaldığı cezaevinden getirilirken diğer bazı sanıklar ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

TAHLİYE EDİLEN SEDAT ŞAHİN CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEK

Duruşma sonu mahkeme, tefeci Kamber Ocaklı'ya yönelik olarak azmettiren sıfatıyla farklı tarihlerde 2 kez 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile Necdet Selimoğlu'na yönelik azmettiren sıfatıyla 'Nitelikli yağmaya teşebbüs' ve 'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Sedat Şahin'in tahliye edilmesine karar verdi. Ancak Şahin, aynı mahkemede görülen diğer davada tutuklu olduğundan cezaevinde kalmaya devam edecek.

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Sedat Şahin ve kardeşi yeniden yargılanıyor
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