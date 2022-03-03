Sedat Şahin ve kardeşine yeniden yargılama kararı

Suç örgütü lideri Sedat Şahin, tefeci Kamber Ocaklı'ya yönelik olarak azmettiren sıfatıyla farklı tarihlerde iki kez "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile Necdet Selimoğlu'na yönelik azmettiren sıfatıyla "nitelikli yağmaya teşebbüs" ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde beraberindeki 6 sanıkla birlikte 2013'de yargılandı. Yerel mahkeme, sanıklardan Şahinler suç örgütü lideri Sedat Şahin'e tefeci Kamber Ocaklı'ya yönelik olarak azmettiren sıfatıyla farklı tarihlerde iki kez "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 15 yıl, yine Ocaklı'ya yönelik olarak azmettiren sıfatıyla "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5 yıl ile Necdet Selimoğlu'na yönelik azmettiren sıfatıyla "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 5 yıl ve "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 yıl 8 ay, toplamda 36 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Mahkeme, diğer sanıklar Nihat Şahin, Dursun Ali Kılıç, Kadri Hınç, Savaş Aksu, Mehmet Ak ve Gökhan Hınç'a da çeşitli suçlardan 5 ile 15 yıl arasında mahkumiyet verdi.

YENİDEN YARGILAMA ESASSIZ OLMASI SEBEBİYLE REDDEDİLDİ

Temyiz edilen dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine geldi. Daire heyeti, 2014 yılında dosyayı inceledi ve yerel mahkeme hükümlerini onadı. Bunun üzerine kesinleşen hükümlere yönelik olarak Ceza Muhakeme Kanunu'nun 311. Maddesi gereği hükümlüler lehine yeniden yargılama istendi. Bu istem, İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2018 yılında kabul edildi. İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dosyayı inceledikten sonra sanıkların yeniden yargılama istemlerinin esassız olması sebebiyle reddine karar verdi. Bunun üzerine verilen ret kararı da temyiz edildi. Temyiz üzerine dosya yeniden Yargıtay'a geldi.



YENİDEN YARGILANACAKLAR

1. Ceza Dairesinin yaptığı temyiz incelemesi sonrasında yerel mahkemenin hükmünün bozulmasına karar verildi. Kararda, hükümlülerin yargılamanın yenilenmesi taleplerinin kabulüne karar verilerek duruşma açıldığı halde, delillerin toplanıp bir bütün halinde değerlendirilmesi sonucu önceki hükümlerin onaylanmasına veya hükümlerin iptali ile davalar hakkında yeniden hükümler kurulması gerektiği düşünülmeden yeniden yargılama istemlerinin esassız olması sebebiyle reddine karar verilmesinin bozmayı gerektirdiğine vurgu yapıldı. Yargıtay kararı sonrasında Sedat Şahin ile beraberindeki sanıklar yeniden yargılanacak.