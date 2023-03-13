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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Seddülbahir Kalesi 18 Mart’ta açılıyor

AA
Seddülbahir Kalesi 18 Mart’ta açılıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca 2015'te restorasyonuna başlanan ve büyük bir titizlikle çalışmaları tamamlanan Seddülbahir Kalesi, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıldönümünde açılacak. Çanakkale Boğazı'nın girişini savunmak amacıyla Osmanlı Padişahı 4. Mehmed döneminde yaptırılan kaleyle ilgili Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir "Tabiri caizse zaman zaman iğneyle kuyu kazılan, bir taşı yerine koymak için defalarca toplantı yapılan bir süreci yaşadık. Gerçek yapısını ortaya çıkardık. Özgünlüğünü koruduk. Hem Türkiye'de hem de dünyada örnek bir çalışma oldu" dedi.

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Seddülbahir Kalesi 18 Mart’ta açılıyor
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