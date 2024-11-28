Seddülbahir Kalesi’ne ‘Miras Projesi’ ödülü

Çanakkale'de yer alan Seddülbahir Kalesi; dünyanın en popüler tasarım dergisi Dezeen'in düzenlediği mimarlık ve tasarım konusunda en iyilerin ödüllendirildiği "Dezeen Ödülleri"nde "Mimarlık Kategorisi" altında yer alan "Miras Projesi" dalında ödüle layık görüldü. "Dezeen Ödülleri"nde mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen 90 isminden oluşan jüri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda "Mimarlık Kategorisi" başlığı altında yer alan "Miras Projesi" dalında Avustralya, Çin, Malezya, Belçika, İngiltere ve İskoçya'dan katılan 15 projeyi geride bırakarak ödülün sahibi Seddülbahir Kalesi oldu. 2015 yılında başlatılan restorasyon kapsamında Cumhuriyetin 100. Yılı'nda, 18 Mart 2023 tarihinde tamamlanarak ziyarete açılmıştı.