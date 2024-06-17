Sedef’in katili sınırda yakalandı

Büyükçekmece'de denizde halıya sarılı cesedi bulunan Sedef Güler'in (24) cinayet zanlısı Yavuz Güngör (52), Edirne'nin Elçili köyünde sınırdan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı.Edirne İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin gece yarısı operasyonuyla yakalanan Güngör'ün, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve 'Kasten öldürme' suçlarından arandığı belirlendi. Güngör'ün ifadesinde, alkol ve uyuşturucu kullandıktan sonra Sedef Güler'in nefes almadığını fark ettiğini, daha sonra da halıyı sarıp deniz attığını söylediği öğrenildi. Yavuz Güngör, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Güngör, soruşturmasının yürütüleceği İstanbul'a götürüldü.