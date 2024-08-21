Şefini kurtardı kahraman oldu

Bolu tarihinin en büyük orman yangınına müdahale eden ekipler rüzgârın ters esmesiyle alevlerin arasında kaldı. Ateş savaşçısı o anları anlattı. Şefinin geride kaldığını ve onun için döndüğünü ifade eden Mustafa Nazlı, "Şefim, 'Beni bırak, kendi canını kurtar' dedi ancak vicdanım elvermedi. Şefimi orada bırakamazdım, bıraksam ömür boyu vicdan azabı çekecektim. Binlerce hayvan telef oldu. Bir tane tavşan kurtarmak da bana nasip oldu. Ömrümüzde öyle bir şey görmedik. Allah bir daha göstermesin" dedi.