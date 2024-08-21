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Giriş Tarihi: 21.8.2024

Şefini kurtardı kahraman oldu

Şefini kurtardı kahraman oldu
Bolu tarihinin en büyük orman yangınına müdahale eden ekipler rüzgârın ters esmesiyle alevlerin arasında kaldı. Ateş savaşçısı o anları anlattı. Şefinin geride kaldığını ve onun için döndüğünü ifade eden Mustafa Nazlı, "Şefim, 'Beni bırak, kendi canını kurtar' dedi ancak vicdanım elvermedi. Şefimi orada bırakamazdım, bıraksam ömür boyu vicdan azabı çekecektim. Binlerce hayvan telef oldu. Bir tane tavşan kurtarmak da bana nasip oldu. Ömrümüzde öyle bir şey görmedik. Allah bir daha göstermesin" dedi.
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Şefini kurtardı kahraman oldu
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