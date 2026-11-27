Belçika'nın en saygın şeflerinden biri olan ve restoranı Hof van Cleve ile tam 19 yıl boyunca üç Michelin yıldızını elinde tutan Peter Goossens'in mutfağına ait 182 adet tencere, tava ve tabak, hayır kurumları yararına açık artırmaya çıkarılıyor. Koleksiyonda ilk bakışta dikkat çeken en çarpıcı detay ise neredeyse tüm pişirme ekipmanlarının bakırdan oluşması.
Uzun yıllar boyunca modern mutfaklarda yerini paslanmaz çelik ve yapışmaz kaplamalı ürünlere bırakan bakır, bugün üst düzey gastronomide yeniden başrole yerleşmiş durumda. Peki dünyaca ünlü şefleri yeniden bakır tencere ve tavalara yönelten sır ne?
Paslanmaz çelik tavalarının büyük bir kısmını bakırla değiştiren Belçikalı iki Michelin yıldızlı şef Thijs Vervloet, bakırın en büyük üstünlüğünün olağanüstü ısı iletkenliği olduğunu vurguluyor. Belçika basınına konuşan Vervloet, "Artık ocağı son ayarda çalıştırmaya gerek kalmıyor. Isı yüzeyin her noktasına çok hızlı ve son derece eşit dağılıyor" sözleriyle farkı özetliyor.
Bakır, sıcaklık değişimlerine anında tepki verdiği için aşçıya ısı üzerinde milimetrik bir kontrol imkanı tanıyor. Bu özellik yalnızca lüks restoranlarda değil, ev mutfaklarında da özellikle hassas soslar hazırlarken, çikolata eritirken veya balık pişirirken yanma ve yapışma riskini en aza indirerek büyük avantaj sağlıyor.
Efsane şef Peter Goossens, geçmişte profesyonel mutfaklardaki neredeyse her ekipmanın bakır olduğunu, ancak yaklaşık 15 yıl önce restoranların gazlı ocaklardan indüksiyonlu ocaklara geçmesiyle bakıra veda etmek zorunda kaldıklarını belirtiyor. Saf bakır manyetik bir malzeme olmadığı için klasik bakır tencereler indüksiyonlu ocaklarda çalışmıyordu.
Ancak günümüzde üreticilerin tabanı manyetik (indüksiyon uyumlu) bakır tencere ve tavalar geliştirmesiyle bu engel ortadan kalktı. Böylece Nick Bril (The Jane), Nicolas Misera (Misera) ve Brüksel'deki ünlü Chalet de la Forêt gibi Avrupa'nın önde gelen restoranlarının şefleri yeniden bakır mutfak gereçlerine dönüş yaptı.
Uzmanlara göre mutfağında bakır tencere ve tavalara yer vermek isteyenlerin bilmesi gereken önemli avantajlar ve dikkat edilmesi gereken bir zorluk bulunuyor:
Kaplama derdi yok, ömürlük: Doğru bakımla onlarca yıl kullanılabiliyor. Zamanla çizilip soyulan teflon veya benzeri yapışmaz kaplamaların aksine, geleneksel kalay kaplamalı bakır ürünler gerektiğinde yeniden kalaylanarak ilk günkü haline döndürülebiliyor.
Parlaklığını korumak için parlatma şart: Bakırın en büyük dezavantajı ise bakım zahmeti. Hava ile temas ettikçe oksitlenen ve zamanla koyulaşarak matlaşan bakırın o meşhur parlaklığını koruması için düzenli olarak parlatılması gerekiyor. Yoğun tempoda çalışan bazı şeflerin hala daha zahmetsiz olan paslanmaz çeliği tercih etmesinin temel nedeni de bu bakım süreci.