Parlaklığını korumak için parlatma şart: Bakırın en büyük dezavantajı ise bakım zahmeti. Hava ile temas ettikçe oksitlenen ve zamanla koyulaşarak matlaşan bakırın o meşhur parlaklığını koruması için düzenli olarak parlatılması gerekiyor. Yoğun tempoda çalışan bazı şeflerin hala daha zahmetsiz olan paslanmaz çeliği tercih etmesinin temel nedeni de bu bakım süreci.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör