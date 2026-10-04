Şehidin adı Sultanbeyli’de yaşatılacak

Çelik'in son yolculuğuna uğurlandığı cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katılmıştı. Sultanbeyli'de düzenlenen törende ayrıca 15 çok amaçlı spor sahasının açılışı yapılırken, iki yeni spor kompleksinin temeli atıldı.

Sultanbeyli'de ilçenin spor altyapısını güçlendirecek yatırımlar için toplu açılış ve temel atma töreni düzenlendi. Törende, 2016 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik'in adını taşıyan spor kompleksi ile 15 çok amaçlı spor sahası hizmete açıldı. Battalgazi Spor Kompleksi ve Fatih Spor Kompleksi'nin temelleri atılırken, Sultanbeyli Belediyespor Voleybol Takımı da kamuoyuna tanıtıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ve protokol üyeleri katıldı.

BAK: ŞEHİDİMİZ RAHİM ÇELİK'İN ADINI YAŞATACAK TESİSİMİZİ AÇTIK

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'un sporun merkezi olma yolunda güçlü adımlarla ilerlediğini belirtti. Bak, "İstanbul, sporun merkezi olma yolunda güçlü adımlarla ilerliyor! Bugün Sultanbeyli'de, şehidimiz Rahim Çelik'in adını yaşatacak spor tesisimizin ve 15 çok amaçlı spor sahamızın açılışını gerçekleştirdik; yeni yatırımlarımızın da temelini attık." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin spor altyapısını güçlendirmek ve gençleri sporla buluşturmak için çalışmaların devam edeceğini belirten Bak, yatırımların hayırlı olmasını diledi.

2016'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANMIŞTI

Jandarma Üsteğmen Rahim Çelik, 29 Nisan 2016'da Şırnak'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda şehit oldu. 30 yaşındaki Çelik için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve İstanbul Valisi Vasip Şahin katıldı. Sultanbeyli'de toprağa verilen Şehit Rahim Çelik'in adı, yıllar sonra ilçede hizmete açılan spor kompleksiyle yeniden yaşatılmaya başlandı.

15 SPOR SAHASI HİZMETE AÇILDI

Sultanbeyli'deki törende Şehit Rahim Çelik Spor Kompleksi'nin yanı sıra 15 çok amaçlı spor sahasının da toplu açılışı gerçekleştirildi. İlçenin spor altyapısına yeni tesisler kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Battalgazi Spor Kompleksi ile Fatih Spor Kompleksi'nin temelleri de atıldı. Programda ayrıca Sultanbeyli Belediyespor Voleybol Takımı kamuoyuna tanıtıldı.

VALİ GÜL: HER MAHALLEDE SPOR TESİSİ OLMALI

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, spor tesislerinin mahalle ölçeğinde yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti. Gül, "Çocuklar başta olmak üzere gençlerin, yediden yetmişe herkesin spor yapması gerekiyor. Her mahallede, küçük ölçekte, yürüme mesafesinde tesis olursa ve siz bunu 7/24 kullanırsanız, çocuklarınız kullanırsa en azından kötü alışkanlıklardan korunmuş olur. Ruhen ve bedenen güçlü çocuklar olur. Obeziteden kurtulmuş olur. Daha özgüvenli nesiller yetişir." ifadelerini kullandı.

TOMBAŞ: GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI SULTANBEYLİ'DE YETİŞECEK

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş ise hizmete açılan ve temeli atılan tesislerin ilçeye hayırlı olmasını diledi. Tombaş, "Hizmete açtığımız; Şehit Rahim Çelik Spor Kompleksi ve 15 çok amaçlı spor sahamız ile temellerini attığımız Battalgazi Kapalı Spor Salonu ve Fatih Spor Kompleksi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Voleybol Takımımıza Efeler Ligi'nde başarılar diliyorum." dedi. Geleceğin şampiyonlarının Sultanbeyli'de yetişmesi için gençleri desteklemeye ve spor altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Tombaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a destekleri, İstanbul Valisi Davut Gül'e katılımı, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik'e, sporculara ve tüm vatandaşlara teşekkür etti.

SULTANBEYLİ'DE SPOR ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Yeni tesislerle birlikte Sultanbeyli'de gençlerin ve sporcuların farklı branşlarda faaliyet gösterebileceği alanların sayısı artırılırken, ilçenin spor altyapısının da güçlendirilmesi hedefleniyor. Şehit Rahim Çelik'in adını taşıyan spor kompleksi ise bu yatırımlar arasında ayrı bir anlam taşıyor. 2016 yılında İstanbul'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanan Çelik'in adı, Sultanbeyli'de gençlerin spor yapacağı tesiste yaşatılacak. Sultanbeyli Belediyespor Voleybol Takımı'nın Efeler Ligi'nde mücadele edecek olmasıyla birlikte, ilçedeki spor yatırımları profesyonel spor faaliyetleriyle de destekleniyor.