Şehidin adını taşıyan okulda anma töreni!

Muğla'da, 2016 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde görevi başında şehit düşen Jandarma Kıdemli Binbaşı Kıvanç Cesur'un şahadetinin 9. yılında anma programı düzenledi.

Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'un adını taşıyan ortaokulun bahçesinde düzenlenen törene Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Şehidimizin annesi Zehra Cesur, Babası Remzi Cesur, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

İdris Akbıyık, "Bugün huzur ve güven içinde yaşıyorsak şehitlerimiz sayesindedir. Şehitlerimizin ailesi ve yakınları bizlere emanettir. Bizim için çok kıymetlidirler. Devlet olarak her zaman onlarla biriz, beraberiz ve yanlarındayız. Vatan ve bayrak için ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve Şehit Binbaşı Kıvanç Cesur'u rahmetle, minnetle anıyorum" dedi.

Törende öğrenciler kahramanlık şiirlerini seslendirdi. Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu 8-E sınıfı öğrencisi Ecrin İlhan tarafından okunan Yemen Türküsü ve Vatan Marşı duygusal anlar yaşattı. Anma programı kapsamında, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ve Şehit Jandarma Binbaşı Kıvanç Cesur Ortaokulu öğrencileri tarafından okul bahçesinde sergi düzenlendi. Öğrenciler, jandarmanın görevlerinde kullandığı araç ve ekipmanları yakından inceleme fırsatı buldu. Stantları ziyaret eden Akbıyık, öğrencilerle sohbet ederek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.