Şehidin adının yaşatıldığı cadde asfalt yol konforuna kavuşuyor

Osmaniye Belediyesi altyapı çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde başlatmış olduğu asfalt yol seferberliğine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 1993 yılında Mardin'in Derik ilçesine bağlı Dumanlı mezrasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Süreyya Atalay'ın adının yaşatıldığı caddede bitümlü sıcak asfalt serim çalışmaları başladı. Engelli vatandaşların da unutulmadan modern anlamda inşa edilen kaldırımların tamamlanan kısımlarında ağaçların toprakla buluşturulduğu cadde de zemin hazırlıkları da bitirildi. Sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı İbrahim Çenet, caddenin tamamlanmasıyla şehidin adına yakışır bir cadde olacağını ifade etti.

Tamamlandığında İskender Türkmen (Kadirli Yolu) Caddesi İmamı Azam Cami ile Salı Pazarına kadar olan kısımda hizmet verecek olan Şehit Süreyya Atalay Caddesi, modern geniş kaldırımları, kauçuk ağaçları ve asfalt yol konforuyla vatandaşların hizmetine sunulacak.