Haberler Yaşam Haberleri Şehidin emanetine en özel sünnet düğünü
Giriş Tarihi: 29.3.2022

Şehidin emanetine en özel sünnet düğünü

ABBAS ÇAKAR
Şehidin emanetine en özel sünnet düğünü
FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında 2017'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in oğlu Talha Buğra'nın sünnet düğünü Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makam otomobili, şehit oğlunun sünnet aracı oldu. Elinde Türk bayrağıyla konvoy eşliğinde şehir turu atan Talha Buğra, babasının Darıca Şehitliği'ndeki kabrini de ziyaret ederek dua etti. Sünnet düğününe katılarak aileyi yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, Talha Buğra'nın 84 milyonun evladı olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok" dedi. Küçük çocuğun annesi Rabia ve dedesi Mustafa Tevlim de düğünde duygusal anlar yaşadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi! Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı kararlarını duyurdu: KDV oranlarında yeni indirim...
Yerli otomobil TOGG için yeni hedef: Başkan Erdoğan duyurdu! 81 ilde kurulacak
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Türkiye'den tarihi hamle: Putin ve Zelenskiy ile anlaşma tamam
Son dakika: Barış masası Türkiye'de kuruluyor! Ukrayna müzakere heyeti Türkiye'de
Son dakika | İmamoğlu kendi trafik sorununu böyle çözdü; İşe git-gel 12 bin TL!
Yemin'in Emir'i Gökberk Demirci evlilik teklifi ettiği sevgilisi Özge Yağız ile ayrıldı! Duygusal veda...
Son dakika: Galatasaray'da gündem seçim! İşte başkan adayları ve Fatih Terim detayı...
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 'İNTİKAM' skandalı: İlçeyi kaybedince verdikleri kıyafetleri bile geri istediler
Doğu Akdeniz'de dengeler Türkiye lehine değişti! Yunan basını yazdı: Enerji haritası yeniden çiziliyor
ABD terörist sevdasından vazgeçmiyor: YPG/PKK’nın faydalandığı eğit-donat fonuna 542 milyon dolar!
ARKADAŞINA GÖNDER
Şehidin emanetine en özel sünnet düğünü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA