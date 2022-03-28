Şehidin emanetine en özel sünnet düğünü

FIRAT Kalkanı Harekatı sırasında 2017'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim'in oğlu Talha Buğra'nın sünnet düğünü Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde yapıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın makam otomobili, şehit oğlunun sünnet aracı oldu. Elinde Türk bayrağıyla konvoy eşliğinde şehir turu atan Talha Buğra, babasının Darıca Şehitliği'ndeki kabrini de ziyaret ederek dua etti. Sünnet düğününe katılarak aileyi yalnız bırakmayan Başkan Bıyık, Talha Buğra'nın 84 milyonun evladı olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz, milletimizin bize emaneti. Onlar bizlerin en değerli varlıkları. Onlar için yapamayacağımız şey yok" dedi. Küçük çocuğun annesi Rabia ve dedesi Mustafa Tevlim de düğünde duygusal anlar yaşadı.