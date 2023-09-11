Şehidin kardeşi bayrağı devraldı! ’Gözün arkada kalmasın’

Giresun'da 22 Ağustos'ta 2020'de meydana gelen sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Yürütülen arama çalışmaları sonucu Sami Yılmaz'ın şehit olduğu belirlendi. Osmaniye'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. O günden sonra gözyaşı hiç dinmedi.

ŞEHİDİN RUHUNA ARMAĞAN

Şehit Sami Yılmaz'ın kardeşi polis olmak için çok çalıştı, çok emek verdi. Zor şartlar altında verdiği mücadeleden galip gelmesini bildi. Sevdenur Yılmaz, 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Sınavı'nda büyük bir başarıya imza atarak, polis akademisine girmeye hak kazandı. Başarısını şehit Sami Yılmaz'ın ruhuna armağan eden Sevdenur Yılmaz, duygularını sosyal medyadan paylaştı. Yılmaz, "Gözün arkada kalmasın ağabeyim, bacın bayrağını devraldı. Rabbim sonuna kadar gidebilmeyi nasip etsin. Çok şükür" ifadelerini kullandı.