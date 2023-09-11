Haberler Yaşam Haberleri Şehidin kardeşi bayrağı devraldı! 'Gözün arkada kalmasın'
Giriş Tarihi: 11.9.2023 16:44 Son Güncelleme: 11.9.2023 16:53

Şehidin kardeşi bayrağı devraldı! 'Gözün arkada kalmasın'

Giresun'da 3 yıl önce meydana gelen selde, içinde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın kardeşinin hayali gerçek oldu. Osmaniye'de yaşayan Sevdenur Yılmaz, zor şartlar altında verdiği mücadeleden galip gelerek, polislik sınavlarını kazandı. Başarısını ağabeyinin ruhuna armağan eden Sevdenur Yılmaz duygularını şu sözlerle paylaştı: "Gözün arkada kalmasın ağabeyim, bacın bayrağını devraldı. Çok şükür."

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Şehidin kardeşi bayrağı devraldı! ’Gözün arkada kalmasın’

Giresun'da 22 Ağustos'ta 2020'de meydana gelen sel nedeniyle arama-kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye ulaşan Uzman Çavuş Sami Yılmaz ile 4 jandarma personelinin bulunduğu araç, menfezin çökmesi sonucu dereye düştü. Yürütülen arama çalışmaları sonucu Sami Yılmaz'ın şehit olduğu belirlendi. Osmaniye'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. O günden sonra gözyaşı hiç dinmedi.

ŞEHİDİN RUHUNA ARMAĞAN

Şehit Sami Yılmaz'ın kardeşi polis olmak için çok çalıştı, çok emek verdi. Zor şartlar altında verdiği mücadeleden galip gelmesini bildi. Sevdenur Yılmaz, 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Sınavı'nda büyük bir başarıya imza atarak, polis akademisine girmeye hak kazandı. Başarısını şehit Sami Yılmaz'ın ruhuna armağan eden Sevdenur Yılmaz, duygularını sosyal medyadan paylaştı. Yılmaz, "Gözün arkada kalmasın ağabeyim, bacın bayrağını devraldı. Rabbim sonuna kadar gidebilmeyi nasip etsin. Çok şükür" ifadelerini kullandı.

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