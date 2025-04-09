Şehir Hastanesi’nde çalışmalar hız kazandı

Rize'de deniz dolgusunun üzerinde Gündoğdu Mahallesinde yapımı süren 800 yatak kapasiteli Rize Şehir Hastanesi ihtiyaç duyulması durumunda bin 500 yatağa kadar kullanım sağlayabilecek. Gündoğdu Mahallesinde denizin doldurulması ile birlikte önceki yıl deniz tahribatı yaşayan ve önlemlerin alınmasından sonra inşaatına devam edilen Şehir Hastanesi önümüzdeki yıl tamamlanacak. Yöre mimarisine uygun olarak tasarlanan projeyle Rize'de bir sağlık turizminin de önünün açılacağı düşünülüyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK

Projede zemin iyileştirme çalışmalarının başlatıldığını kaydeden Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, "İnşaatın tamamında yüzde 51 seviyesine gelindi. Deniz tahribatına karşı önlemler alındı, İnşaatın yüzde 60'lık kısmı zemin iyileştirme çalışmaları olacak kalan yüzde 40'lık kısım ise üstyapı işleri olacak. Zemin iyileştirme çalışmalarında büyük oranda ilerleme kat edilmiş durumda. İlerleyen dönemde hastanenin bir kısmında katlar yükselirken bir tarafta ise zemin iyileştirme çalışmaları eş zamanlı devam edecek. Şu anki çalışmalarda niyetimiz hem hastane yolu çalışmaları ve deniz tarafında dolgu tahkimatının iyileştirme çalışmaları eş zamanlı devam edecek ve eş zamanlı bitecek. Şehir hastanesi şehrimiz açısından çok önemli ve stratejik yatırımlardan bir tanesi tıpkı havalimanı ve lojistik liman gibi büyük yatırımlardan biri" ifadelerini kullandı.

BÖLGE HASTANESİ OLACAK

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş şehir hastanesinin tamamlanması ile birlikte konum olarak yol kenarında olması nedeniyle Gürcistan, Artvin ve Trabzon'un bir bölümüne ihtiyaç verecek durumda olacak, Şehir hastanesi büyük bir hızla devam ediyor" dedi.