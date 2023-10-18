Şehirleri arası hırsızlık yapan kadınlar tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 17 ayrı apartman dairesinden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyası, elektronik eşya ve para çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Osmaniye'den gelen 3 kadın şüphelinin, evlere çelik kapılarını zorlayarak girdiğini tespit etti. Hırsızlığın yaşandığı apartmandaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Elvan Ç. (20), Nazar G. (20) ve B.Ç. (13) olduğunu belirledi.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Hırsızlık için yüzlerini başörtüsü ile gizleyen şüphelilerin 1 Ekim'de, Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki bir apartmanın 13'üncü katındaki M.B.'nin evinden 50 bin lira değerinde ziynet çaldığı tespit edildi. Aynı şüphelilerin, 11 Ekim'de ise Ö.B.'nin, Pınar Mahallesi'ndeki evinden de 50 bin lira değerindeki 2 cep telefonu, 2 saat ve 2 güneş gözlüğü çaldığı saptandı.

YÜRÜRKEN YAKALANDILAR

Bu tespitler üzerine harekete geçen ekipler, şüphelileri Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, hırsızlık yapmadıklarını, güvenlik kamerası görüntülerindeki kişilerin kendileri olmadığını öne sürdü. Öte yandan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çaldıkları eşyalar bulunamadı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Elvan Ç., Nazar G. ile B.Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.