Şehit Aileleri Derneği’nden Isparta şehitleri için taziye mesajı

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan Isparta'da şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçaslan mesajında "Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında askerimizin şehit olduğu haberi bizleri derinden üzmüştür. Ciğerimizi yakan kazada şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine sabır diliyoruz. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Aziz Türk Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.