15 Temmuz Derneği tarafından geleneksel hale getirilen Şehit Aileleri Buluşması'nın 10'uncusu, 22-25 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenleniyor. Dernek Başkanı İsmail Hakkı Turunç, yönetim kurulu üyeleri ve protokol temsilcilerinin katıldığı program, 2020 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması birincisi Necip Fazıl Belge'nin Âl-i İmrân Suresi'nden şehitlikle ilgili ayetleri okumasıyla başladı.

ŞEHİT AİLELERİNE DUYGULANDIRAN MESAJ

Programda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit ailelerine hitap ederken duygu dolu anlar yaşadı. Şehit yakınlarıyla bir araya geldiğinde konuşmakta zorlandığını belirten Turunç, "Sizinle beraber konuşurken gerçekten zorlanıyorum, duygu yüklü oluyorum. Çünkü siz şehitlerin annesi, babası, eşi ve çocukları olarak cennet ehli insanlarsınız. Ben şu anda karşımda cennet ehli insanları görüyorum" ifadelerini kullandı. Şehit ailelerinin hem büyük bir hüzün hem de gurur taşıdığını dile getiren Turunç, evlatlarının vatanına, milletine, bayrağına ve insanlığa hizmet etmesi için yetiştirildiğini vurguladı. Turunç, "Severek, özveriyle yetiştirdiğiniz çocuklarınız sizi mahcup etmediler. Şehit oldular, en büyük makama erdiler. Hepimizin bildiği gibi peygamberlikten sonra gelen bir makam şehadet makamıdır" dedi.

"ŞEHİDİN ŞEFAAT HAKKI VAR"

Şehitlerin aileleri için taşıdığı manevi değere dikkat çeken Turunç, şehitlerin şefaat hakkına ilişkin inancı hatırlatarak şöyle konuştu: "Bizim değer yargılarımıza göre şehidin şefaat hakkı var. Dolayısıyla şehit kime şefaat eder? Rabbimizin verdiği müsaadeyle tabii ki annesine, babasına, eşine, çocuklarına ve kendisiyle yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı yapmış insanlara şefaat eder. Sizler cennet ehli insanlarsınız. Ben sizi yürekten kutluyorum, tebrik ediyorum."

"ŞEHİTLERİMİZİ ANLATMAK İÇİN ŞEHİR ŞEHİR DOLAŞIYORUZ"

Dernek olarak şehitlerin hatırasını yaşatmak ve 15 Temmuz'un önemini anlatmak için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar yürüttüklerini belirten Turunç, yıl boyunca gerçekleştirilen ziyaret ve etkinliklere değindi. Çok sayıda şehit ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini anlatan Turunç, derneğin faaliyetlerini şöyle anlattı: "Allah şahidimizdir, bıkmadan usanmadan şehir şehir dolaşıyoruz, ülke ülke dolaşıyoruz. Şehitlerimizi anlatıyoruz, özgürlük anlayışımızı, bağımsızlık anlayışımızı anlatıyoruz. Gittiğimiz yabancı ülkelerde de insanlara kendi ülkelerine sahip çıkmaları gerektiğini söylüyoruz. Biz Allah'ın yardımıyla, lütfuyla darbecilerin 50 yıllık, belki 100 yıllık hesabını bozduk. Siz de inşallah vatanınıza sahip çıkın diyoruz."

62 ÜLKEDE 15 TEMMUZ ANLATILDI

Turunç, derneğin 2025-2026 döneminde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin verileri de şehit aileleriyle paylaştı. Yurt dışı programları kapsamında son bir yılda 5 ülkede çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Turunç, bugüne kadar toplam 62 ülkede 15 Temmuz'un anlatıldığını açıkladı. Yurt içindeki faaliyetlere de değinen Turunç, bir yılda 184 kamu kurumu ziyareti gerçekleştirdiklerini, 321 sivil toplum kuruluşuyla bir araya geldiklerini bildirdi. Derneğin Şüheda Kadın ve Şüheda Gençlik kollarıyla kadınlara ve gençlere yönelik buluşmaların artırıldığını belirten Turunç, bu çalışmalarla 15 Temmuz bilincinin farklı kesimlere ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

25 LİSEDE 10 BİNİ AŞKIN ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılması amacıyla eğitim kurumlarında yürütülen çalışmalara da dikkat çeken Turunç, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle 25 lisede konferans düzenlendiğini ve 10 bini aşkın öğrenciye ulaşıldığını açıkladı. Üniversitelerle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ise son bir yılda 5 üniversiteyle protokol imzalandığını belirten Turunç, rektörlerin de katılımıyla 15 Temmuz konusunda bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü kaydetti. Gençlik merkezleri aracılığıyla 13 ilde 4 bin gence ulaşıldığını aktaran Turunç, şehitlerin hatırasının yaşatılması için düzenlenen 253 Hatim Programları kapsamında da bir yılda 13 ilde program gerçekleştirildiğini, bugüne kadar toplam 67 ilde bu faaliyetlerin yapıldığını bildirdi.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA EĞİTİM DESTEĞİ

Derneğin en önemli çalışma alanlarından birinin şehit ve gazi çocuklarına yönelik destekler olduğunu vurgulayan Turunç, 367 şehit çocuğunun bulunduğunu, son iki yılda bu çocuklardan 160'ına toplam 7 milyon TL burs desteği sağlandığını açıkladı. Turunç, yaklaşık 4 bin gazi çocuğuna yönelik eğitim, istihdam ve kariyer desteklerinin de sürdüğünü belirtti. Kamu yararına çalışan dernek statüsündeki 15 Temmuz Derneği'nin, benzer statüdeki kuruluşlarla iş birliklerini artırdığını ifade eden Turunç, bu kapsamda 12 ayrı protokol imzalandığını da sözlerine ekledi.

"ŞEHİT EŞİ OLMAKTAN BÜYÜK MÜKÂFAT MI VAR?"

Konuşmasında şehit aileleriyle yaptığı ziyaretlerden bir anısını da paylaşan Turunç, iki çocuğuyla hayatını sürdüren bir şehit eşine yardım teklifinde bulunduğunu, ancak aldığı yanıtın kendisini derinden etkilediğini söyledi. Turunç, şehit eşinin kendisine, "Bana Allah şehit eşi olmayı nasip etti. Bundan büyük bir mükâfat mı var?" dediğini aktararak, "Ne mutlu bu kardeşimize. Ben buradaki bütün kardeşlerimizin de aynı şuurda olduğuna inanıyorum. Allah size şehit eşi olmayı, şehit annesi, şehit babası olmayı nasip etmiş. Bundan büyük bir mükâfat yok. Rabbim ömrünüzün sonuna kadar bu şuurda yaşamayı sizlere nasip etsin" diye konuştu.

"TARİHE YENİDEN NOT DÜŞECEĞİZ"

Şehitlerin emanetlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemini de vurgulayan Turunç, şehit ailelerinin çocukları ve torunlarının da aynı bilinçle yetişeceğine inandığını belirtti. Turunç, "Bu vatanı, bu bayrağı, milletimizin özgürlüğünü koruyacaklar. İnşallah dünyaya yeni bir medeniyet inşa eden bir millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Ecdadın bize bıraktığı emanete sahip çıkarak tarihe yeniden not düşeceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞEHİTLERİN HATIRASI SERGİLERLE YAŞATILDI

Program kapsamında 81 il ile özdeşleşen 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan Bayrak Film gösterimi gerçekleştirildi. Şehitlerin fotoğraflarının ve hatıralarının yer aldığı Şüheda Yolu sergisi de katılımcıların ziyaretine açıldı. Etkinlikte ayrıca önceki dönem 15 Temmuz Derneği Genel Sekreteri ve Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin de anıldı. Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sarıçökek mevkisinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Gültekin'in hatırası katılımcılarla paylaşıldı. Turunç'un konuşmasının ardından derneğin 2025-2026 döneminde gerçekleştirdiği çalışmaları kapsayan faaliyet raporu şehit ailelerine sunuldu.