Şehit annesine çirkin tuzak! Sahtekarlardan terör örgütü yalanı: Talihsiz kadının tüm birikimini böyle aldılar!

Olay, 30 Eylül Çarşamba günü Mersin'de meydana geldi. Şehit annesi S.V.'yi telefonla arayan şüpheli, kendisini başkomiser olarak tanıtarak kişisel bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini öne sürdü. Şüphelinin yönlendirmesine inanan S.V., verilen banka hesabına 435 bin lira gönderdi. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan şehit annesi, polise giderek şikâyetçi oldu.
İLK ŞÜPHELİ ŞİŞLİ'DE YAKALANDI
Şikâyet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, paranın gönderildiği hesabın Berkan Ö.'ye (40) ait olduğunu ve şüphelinin İstanbul'da yaşadığını belirledi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli yürüttükleri çalışmalar sonucunda Berkan Ö.'yü Gülbahar Mahallesi'ndeki bir sokakta yakaladı. Emniyetteki ilk işlemlerinde parayı kuyumcuda altına çevirdiğini ve altınları başka bir şüpheliye teslim ettiğini anlatan Berkan Ö., bu kişiyle yeniden buluşacağını söyledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, altınları almak üzere buluşma noktasına gelen Abdulkadir Y.'yi (28) de gözaltına aldı.
KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki şüpheliyle bağlantılı iki kişiyi daha tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Emin Y. (39), Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Mehmet Emin Y.'nin ifadesinde olay günü yanında bulunan kişinin Bülent K. (34) olduğunu söylemesi üzerine Bülent K. de Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Bülent K., ilk ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek teslim aldığı altınları Konyalı Camii'nin şadırvanında tanımadığı bir kişiye verdiğini anlattı.
ALTINLAR EL DEĞİŞTİRDİ, ZİNCİR ÇÖZÜLDÜ
Bülent K., emniyetteki ifadesinde daha önceden tanıdığı Berat K.'nin kendisini aradığını, Mecidiyeköy'de yönlendireceği iki kişiye altınları teslim etmesini istediğini belirtti. Altınları tanımadığı iki kişiye verdiğini söyleyen şüphelinin ifadeleri doğrultusunda kamera kayıtlarını inceleyen polis, altınları teslim alan kişilerin Muhammed C. ve Faruk A. olduğunu tespit etti. Bir otelde kaldığı belirlenen Faruk A. da düzenlenen çalışmayla yakalandı. Soruşturma kapsamında toplam 5 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin parayı altına çevirdiği ve buluşmalar gerçekleştirdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
5 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Berkan Ö., Abdulkadir Y., Mehmet Emin Y., Bülent K. ve Faruk A., çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden Berkan Ö.'nün emniyete bir, Abdulkadir Y. ve Bülent K.'nin ise üçer geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.