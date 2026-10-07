Şehit annesine çirkin tuzak! Sahtekarlardan terör örgütü yalanı: Talihsiz kadının tüm birikimini böyle aldılar!

KAMERA KAYITLARI ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek iki şüpheliyle bağlantılı iki kişiyi daha tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucunda Mehmet Emin Y. (39), Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Mehmet Emin Y.'nin ifadesinde olay günü yanında bulunan kişinin Bülent K. (34) olduğunu söylemesi üzerine Bülent K. de Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı. Bülent K., ilk ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul ederek teslim aldığı altınları Konyalı Camii'nin şadırvanında tanımadığı bir kişiye verdiğini anlattı.