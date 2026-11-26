Hava yolu ile kente getirilen Gürdağ'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı Uncalı Kent Mezarlığı Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Uncalı Şehitliği'nde ailesi, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Baba Süleyman Gürdağ oğlunu mesai arkadaşlarının yardımı ile ayakta durabildi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, milletvekilleri, il protokolü ile binlerce kişi katıldı.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Gürdağ, Uncalı Şehitliğinde ailesi, yakınlarının ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa veridi. Baba Süleyman, anne Naime ve ablası Gizem Gürdağ gözyaşlarına boğuldu. Binlerce kişi şehidin ardından dua ederek aileye başsağlığında bulundu.